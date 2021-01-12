Экс-менеджер «Локо» рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника «Зенита» Кузяева

| Карен Саркисян

Бывший менеджер московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева.

По словам менеджера, Кузяева хотел главный тренер «Локомотива» Марко Николич.

Кузьмичев отмечает, что московский клуб договорился с полузащитником о подписании контракта, но в последний момент все сорвалось.

«Это странно, конечно. Игрок нужен, уже идут конкретные переговоры, остается только поставить подписи, но вдруг опускается шлагбаум», — сказал он.

Ранее ЦСКА подписал контракт с полузащитником «Ниццы» Данило.