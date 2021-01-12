Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Второе место в рейтинге занял полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста. На третьей строчке оказался полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.
Топ-10 лучших плеймейкеров десятилетия по версии IFFHS:
1. Лионель Месси.
2. Андрес Иньеста.
3. Лука Модрич.
4. Кевин Де Брёйне.
5. Тони Кроос.
6. Эден Азарр
7. Неймар.
8. Месут Озил.
9. Андреа Пирло.
10. Яя Туре.
Ранее японский футбольный клуб объявил о подписании контракта с 53-летним игроком.