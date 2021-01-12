Нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Трабзонспор»

| Карен Саркисян

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в турецкий «Трабзонспор». Об этом сообщает takagazete.com.tr.

По информации источника, «Трабзонспор» сделал московскому клубу официальное предложение об аренде нападающего на полтора года с правом выкупа.

Напомним, что Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года за €8,5 млн.

В нынешнем сезоне Адольфо Гайч принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и не забил ни одного мяча.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал контракт с полузащитником «Ниццы» Данило.