Директор «Тамбова» Коновалова рассказала о предстоящих зимних сборах

| Карен Саркисян

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова в беседе со Sport24 рассказала о предстоящих зимних сборов.

По словам директора, 15 января у «Тамбова» будет первый сбор в Крымске.

Коновалова отмечает, что игроки тамбовского клуба едут на сборы не за свой счет.

«Бывает такое, что игроки сами себе покупают билеты, но потом предъявляют в бухгалтерию на возмещение. У нас это все прописано в контрактах», — сказала она.

Ранее сообщалось, что РФС ведет переговоры о вакцинации игроков сборной России от коронавируса.