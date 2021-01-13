Тарасова отказалась комментировать уход Константиновой от Плющенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отказалась комментировать уход фигуристки Станиславы Константиновой из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«У меня нет мнения. Не хочу по этому поводу высказываться», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Константинова перешла в академию Плющенко в феврале 2020 года. Она является бронзовым призером зимней Универсиады-2019, а также обладательницей серебра этапа Гран-при в Финляндии сезона-2018/19.

Ранее чемпионка мира Мария Бутырская оценила уход Константиновой.