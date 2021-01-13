Экипаж «КАМАЗ-мастер» Сотникова стал вторым на десятом этапе «Дакара»

Экипаж «Биг Шок Рейсинг» Мартина Мацика выиграл десятый этап ралли-марафона «Дакар-2021».

Команда прошла спецучасток протяженностью 342 км за 3 часа 13 минут 2 секунды. Второе место занял экипаж «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова (+1.40). Третий результат показал пилот Айрат Мардеев, также представляющий «КАМАЗ-мастер».

Команда Сотникова лидирует в общем зачете грузовиков (40:57.31). Вторым идет Шибалов (+47.22), третье место занимает экипаж «КАМАЗ-мастер» Айрата Мардеева (+1:14.41).

Ранее сообщалось, что экипажи «КАМАЗ-мастер» вновь заняли весь пьедестал на этапе «Дакара».

«Дакар-2021». Грузовики. 10-й спецучасток

1. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — 3:13.02

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +1.40

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +3.16