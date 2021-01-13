Семин станет тренером-консультантом команды блогера Савина

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин станет консультантом футбольного клуба блогера Евгения Савина.

«Думаю, это хорошая идея! Я хочу помочь Жене. Хочется развивать молодых футболистов. Буду помогать и направлять ребят, пока мне все нравится. Пригласить меня — идея Савина. С моей стороны это все будет на добровольных началах», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

Блогер заявлял, что планирует основать футбольный клуб «Красава» в 2021 году. Команда будет выступать в Олимп — Профессиональной футбольной лиге.

Ранее бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о недостатках Семина.