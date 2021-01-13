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«Химки» могут приобрести защитника шведского «Норрчепинга» Дагерстоля

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Подмосковные «Химки» могут приобрести защитника шведского «Норрчепинга» Филипа Пер Дагерстоля. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, «Химки» попытается приобрести защитника на правах свободного агента.

Дагерстоль провел в составе «Норрчепинга» 226 матчей, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» набрали 25 очков и расположились на 11 месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов Испании.

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