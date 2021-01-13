«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и вышла в финал Суперкубка Испании

| Карен Саркисян

Каталонская «Барселона» обыграла сан-себастьянский «Реал Сосьедад» в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

Встреча проходила на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове и завершилась в серии пенальти со счетом 3:2 (1:1).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В составе «Барселоны» в основное время забитым мячом отметился Френки де Йонг.

В составе «Реал Сосьедад» — Микель Оярсабаль.

Таким образом, «Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании.

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» и вышел на первое место в АПЛ.