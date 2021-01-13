Вице-президент ОКР опроверг информацию о краже у него $600 тысяч

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Вячеслав Аминов опроверг слухи о краже у него $600 тысяч.

13 января появилась информация, что злоумышленники вынесли сейф из особняка бизнесмена. Отмечалось, что сам Аминов в это время вместе с семьей находился на Мальдивских островах.

«Да нет, они (СМИ) перепутали. Просто в нашем поселке произошла кража, но не в моем доме. Я не пострадал», — цитирует Аминова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что сотрудница полиции из Онтарио Джун Добсон подозревается в мошенничестве по делу об ограблении отца именитого игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйна Гретцки Уолтера Гретцки.