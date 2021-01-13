Лучший бомбардир молодежки ЦСКА пройдет сборы с основной командой

| Карен Саркисян

Нападающий молодежной команды ЦСКА Владислав Яковлев пройдет зимние сборы с основной командой. Об этом сообщает официальная страница академии московского клуба в Instagram.

«Владислав не полетел с молодежкой на сборы в Турцию — он поедет с основной командой в Кампоамор», — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что в нынешнем сезоне молодежного чемпионата России Яковлев забил девять мячей.

Напомним, что зимние сборы основной команды ЦСКА начнутся 17 января.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов Испании.