Гаджиев готов организовать бой между Плющенко и хореографом Тутберидзе

Глава промоушена AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил о готовности организовать поединок между хореографом Алексеем Железняковым и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Ранее представитель группы Этери Тутберидзе вызвал бывшего фигуриста на бой без правил, чтобы «заткнуть его поганый рот».

«Мы готовы организовать этот бой. Почему нет? Мы по большому счету готовы ко всему, что привлекает зрителей. Тем более, что это люди из спорта», — цитирует Гаджиева Sport24.

Функционер отметил, что фигуристы являются физически очень крепкими людьми.

«Поэтому оппоненту советую быть поосторожнее», — сказал Гаджиев.

Ранее Плющенко принял вызов на бой без правил с хореографом группы Тутберидзе.