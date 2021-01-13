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Спортивные новости

Рудковская назвала хореографа группы Тутберидзе «безумной марионеткой»

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Продюсер Яна Рудковская отреагировала на высказывание хореографа Алексея Железнякова в адрес ее супруга Евгения Плющенко.

Ранее представитель группы Этери Тутберидзе вызвал двукратного олимпийского чемпиона на бой без правил, чтобы «заткнуть его поганый рот».

«Снова дергают нас, да еще и в праздник! Ну понятно, что он безумная марионетка. Думаю, кто управляет этим несчастным, говорить не надо. Жаль парня! Ну пусть придет. Мы его ждем. Я его лично встречу и надеюсь, что он ответит за свой «базар» или попросит прощение», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Ранее генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о резком высказывании Железнякова.

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