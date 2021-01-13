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Бывший наставник «Динамо» назначен на пост главного тренера «Нефтехимика»

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков назначен на пост главного тренера «Нефтехимика». Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба из Нижнекамска.

Отметим, что условия контракта Новикова с «Нефтехимиком» не разглашаются.

«Добро пожаловать в команду, Кирилл Александрович!» — говорится в заявлении клуба.

После 26 туров Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ) «Нефтехимик» набрал 40 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице..

Ранее московское «Динамо» отправилось на первый тренировочный сбор в Турцию.

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