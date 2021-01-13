Очередной матч чемпионата Англии перенесен на более позднюю дату

Матч 18-го тура чемпионата Англии между «Лидс Юнайтед» и «Саутгемптоном» перенесен, сообщает Sky Sports.

По информации источника, причиной переноса стала встреча между «святыми» и «Шрусбери Таун» в матче третьего круга Кубка страны. Игра была отложена из-за вспышки коронавируса в «Шрусбери».

Теперь матч Кубка Англии пройдет 19 января. Начало — в 23:00 мск. Дата встречи между «Лидсом» и «Саутгемптоном» будет объявлена позднее.

Ранее сообщалось, что Английская премьер-лига сменила соперника лондонскому «Тоттенхэм Хотспур» в чемпионате.