В Канаде оценили дебют защитника «Монреаля» Романова в НХЛ

Канадское издание Montreal Gazette оценило дебют российского защитника «Монреаль Канадиенс» Александра Романова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Во встрече регулярного чемпионата против «Торонто Мэйпл Лифс» (4:5 ОТ) россиянин отметился результативной передачей.

«Молодой россиянин продемонстрировал способность удерживать шайбу в зоне атаки при отменном владении ею. Он сделал прекрасный пас через две зоны на выход Татара один в один», — говорится в материале Montreal Gazette.

Ранее сообщалось, что Романов повторил достижение Андрея Маркова в «Монреале».