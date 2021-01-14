Форвард «Монреаля» оценил игру Романова в дебютном матче в НХЛ

Форвард «Монреаль Канадиенс» Томаш Татар оценил выступление защитника команды Александра Романова в дебютном матче россиянина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Во встрече регулярного чемпионата против «Торонто Мэйпл Лифс» (4:5 ОТ) Романов передачей из своей зоны вывел словацкого нападающего «один на один» с вратарем. Форварду «Канадиенс» удалось реализовать момент, а россиянин записал в актив результативное очко в первом матче в НХЛ.

«Он очень здорово борется, хорошо разыгрывает шайбу в нашей второй бригаде большинства... Этот парень однозначно хороший хоккеист», — приводит слова Татара официальный сайт НХЛ.

Ранее в Канаде оценили дебют Романова в НХЛ.