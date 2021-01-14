Бывший арбитр обвинил Клоппа в лицемерии

Бывший футбольный арбитр Марк Клаттенбург обвинил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в лицемерии.

Ранее наставник мерсисайдцев заявил, что судьи ставят много 11-метровых ударов в пользу »Манчестер Юнайтед».

«Он звучит, как лицемер, когда говорит, что игроки «Манчестер Юнайтед» ищут пенальти. Мохамед Салах и Садио Мане используют ту же тактику. Клопп становится очень резким, со времен Ферги не было таких вопиющих попыток надавить на судей», — цитирует Клаттенбурга Daily Mail.

Ранее Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Саутгемптона».