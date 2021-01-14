Губерниев хочет вместе с Загитовой прокомментировать бой Плющенко и Железнякова

Журналист Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от боя между тренером по фигурному катанию Евгением Плющенко и хореографом группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова, передает Sport24.

Напомним, Железняков вызвал тренера на бой без правил. Плющенко принял вызов.

«Я очень хочу увидеть этот бой на Первом канале, где-нибудь вместо программы «Время». Ведущими будем я и Алина Загитова. Сбудется мечта Алины поработать с таким выдающимся мастером, как я», — заявил Губерниев.

Ранее Ирина Роднина отреагировала на конфликт Плющенко и Железнякова.