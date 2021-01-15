«Аризона» проиграла в серии буллитов «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» оказался сильнее «Аризоны Койотс».

Встреча прошла в Финиксе на «Хила Ривер Арене» и завершилась победой гостей в серии послематчевых бросков со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эвандера Кейн и Томаш Гертл, оформивший дубль на свой лицевой счет.

У проигравшей команды отличились Дерик Брассар, Клэйтон Келлер и Фил Кессел.

Решающий буллит реализовал Логан Кутюр.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов набрал первое очко в НХЛ.