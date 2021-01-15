«Бостон» переиграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» оказался сильнее «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча прошла в Ньюарке на арене «Пруденшал Центр» и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэд Маршанд и Ник Ритчи.

У проигравшей команды отличились Майлз Вуд и Тай Смит.

Победный буллит реализовал Брэд Маршанд.

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