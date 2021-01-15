«Сухарь» Варламова обеспечил «Айлендерс» победу над «Рейнджерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден» и завершилась победой гостей со счетом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андерс Ли, Мэтью Барзал, Джонатан Эберли и Брок Нельсон.

Стоит отметить, что российский вратарь «островитян» Семен Варламов отразил все 24 броска по своим воротам.

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