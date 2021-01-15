Дебютный гол Капризова принес «Миннесоте» победу над «Лос-Анджелесом»

«Миннесота Уайлд» в овертайме переиграла «Лос-Анджелес Кингс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Юнас Бродин, Виктор Раск, Маркус Фолиньо и Кирилл Капризов. У хозяев шайбы забросили Джефф Картер, Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе.

Также в активе Капризова две результативные передачи в дебютном матче в НХЛ.

17 января команды вновь встретятся в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Анахайм Дакс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес, США) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол, США) — 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)

0:1 — Бродин (Капризов, Пэтерин) — 16:32

1:1 — Картер (Копитар) — 19:57

2:1 — Атанасиу (Картер) — 27:12 (5x4)

3:1 — Кемпе (Браун, Иафалло) — 37:05 (5x4)

3:2 — Раск (Капризов, Дамба) — 43:15

3:3 — Фолиньо (Сутер) — 49:42

3:4 — Капризов — 63:47 (3x3)