Дзюба заразился коронавирусом

Тест на коронавирус нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы дал положительный результат, сообщается на официальном сайте команды.

Футболист не отправился с клубом на первый зимний сбор в Дубае. Также в состав сине-бело-голубых из-за положительного теста на коронавирус не вошел вратарь Андрей Лунев. Футболисты присоединятся к команде позднее.

На первом сборе «Зенит» сыграет с «Ригой» (21 января), «Пахтакором» и солигорским «Шахтером» (обе игры — 24 января), а также екатеринбургским «Уралом» (27 января).

Ранее сообщалось, что Дзюба может начать тренировки со второго этапа подготовки команды.