Хореограф Тутберидзе попросил прощения у Плющенко

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков извинился перед двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Ранее специалист вызвал экс-фигуриста на дуэль и отметил, что хочет «заткнуть рот» победителю Игр.

На странице «ВКонтакте» Железняков заявил, что ему сообщили ложную информацию о Плющенко, из-за которой он пришел в ярость.

«Позже выяснилось, что это неправда и Евгений не произносил в мой адрес дурных слов, а я теперь выгляжу не очень красиво. Но как бы то ни было, после этого я обязан извиниться и забрать свои слова обратно. Да, провокация сыграла не в лучшую сторону, и я прошу прощения за свою несдержанность в отношении Евгения Плющенко. Надеюсь, вы меня поймете», — написал Железняков.

Ранее Плющенко призвал хореографа группы Тутберидзе пройти допинг-тест.