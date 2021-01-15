Капризов — третий игрок в истории НХЛ, забивший в овертайме в дебютной игре

Форвард «Миннесота Уйалд» Кирилл Капризов стал третьим игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросившим шайбу в овертайме в своем дебютном матче.

Во встрече регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз» (4:3) россиянин отметился голом в дополнительное время и отдал две результативные передачи.

Забросив шайбу в овертайме, форвард «Миннесоты» повторил достижение игрока «Бруклин Американс» Ника Нотта (сезон-1941/42) и хоккеиста «Калгари Флэймз» Тима Суини (сезон-1990/91).

Ранее сообщалось, что Капризов установил рекорд в НХЛ.