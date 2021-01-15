Французский мотогонщик умер от полученных на «Дакаре» травм

Французский мотогонщик Пьер Шерпен умер от травм, полученных на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар-2021», сообщается на странице команды спортсмена Heros des Belles-Motos в Facebook.

Гонщик попал в аварию 10 января, получив травму головы. Он был экстренно госпитализирован и введен в искусственную кому, однако врачам не удалось спасти 52-летнего француза.

«Покойся с миром в этом необъятном ощущении свободы, которое так тебя привлекало и ковало твою личность», — говорится в заявлении команды.

Ранее сообщалось, что португальский мотоциклист Пауло Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли «Дакар».