Руни завершил карьеру и был утвержден на пост главного тренера «Дерби Каунти»

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни утвержден на пост главного тренера «Дерби Каунти», сообщает официальный сайт команды.

Таким образом, именитый англичанин официально завершил карьеру футболиста.

Руни стал исполняющим обязанности наставника команды в ноябре 2020 года, а 15 января с ним был заключен полноценный контракт, рассчитанный до 2023 года. При экс-игроке «Манчестер Юнайтед» клуб провел девять игр — три победы, четыре ничьи и два поражения.

«Дерби» идет на 22-м месте в Высшим дивизионе Английской футбольной лиги и находится в зоне вылета.

Ранее сообщалось, что объявлен лучший тренер декабря в Английской премьер-лиге.