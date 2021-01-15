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Президент ИИХФ Рене Фазель Президент ИИХФ Рене Фазель

Латвия готова полностью принять чемпионат мира по хоккею — 2021

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Латвия готова выступить единоличной страной-организатором чемпионата мира по хоккею — 2021, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель. Согласно его заявлению, Латвия уже сделала соответствующее предложение организации и заявила, что готова принять матчи всех 16 сборных, участвующих в турнире.

Изначально чемпионат мира по хоккею должны были принять Латвия и Белоруссия, однако из-за политической обстановки проведение турнира в Минске находится под угрозой.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии выступил против проведения ЧМ-2021 в Минске.

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