UFC не будет отстранять бойцов за употребление марихуаны

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) принял решение не дисквалифицировать спортсменов за употребление марихуаны, сообщает MMA Junkie.

Такое решение было принято совместно промоушеном и антидопинговым агентством США (USADA). Об этом проинформировал вице-президент UFC Джефф Новицки. Он отметил, что бойцов не будут допускать к поединкам под воздействием наркотического вещества, однако о дисквалификации речь идти не будет.

«Нас не должно волновать, что кто-то делал неделю назад, когда это никак не влияет на способность драться? Вероятно, потребуются визуальные признаки того, что боец намеренно принимал марихуану накануне боя. Например, от него будет исходить соответствующий запах, покраснения глаз», — заявил он.

Ранее сообщалось, что стала известна дата встречи Хабиба с главой UFC.