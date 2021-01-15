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Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов

Глава UFC Уайт провел встречу с Хабибом

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт провел встречу с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

Глава промоушена опубликовал соответствующее видео в своем Twitter. Подробности разговора со спортсменом не были разглашены, однако ранее говорилось, что Уайт попробует уговорить бойца провести еще один поединок.

Нурмагомедов завершил карьеру после поединка с Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед в ММА и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что UFC не будет отстранять бойцов за употребление марихуаны.

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