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Наставник «ПСЖ» Почеттино заразился коронавирусом

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Главный тренер парижского «ПСЖ» Маурисио Почеттино заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба французского клуба.

Аргентинский специалист отправился на самоизоляцию. К ближайшим матчам клуб будут готовить его помощники — Хесус Перес и Мигель Д'Агостино. 16 января «ПСЖ» предстоит сыграть матч чемпионата Франции против «Анже».

Почеттино возглавил клуб в январе, вместе с командой он уже выиграл Суперкубок Франции.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен предложить Неймару долгосрочный контракт.

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