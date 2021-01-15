«Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

«Ак Барс» одолел «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Звездный новичок «Авангарда» Илья Ковальчук отдал голевую передачу.
Ранее сообщалось, что нападающий «Автомобилиста» Шумаков пропустит остаток сезона КХЛ.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» — «Авангард» — 3:1
0:1 — Береглазов (Зернов, Ковальчук), 03:07;
1:1 — Галиев (Петров, Юдин), 09:29;
2:1 — Педан (Да Коста), 27:00;
3:1 — Лукоянов (Глухов, Лямкин), 51:02.