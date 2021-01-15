«Спартак» уступил «Йокериту» в матче КХЛ

Московский «Спартак» проиграл финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Хельсинки. Для клуба эта победа стала первой за три игры, при этом российский клуб потерпел второе поражение подряд.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» — «Йокерит» — 1:3

0:1 — Йоэнсуу (Грант), 12:59;

1:1 — Ганзл (Радил), 13:13;

1:2 — Юнттила (Норман), 22:24;

1:3 — Регин (Савинайнен, Грант), 57:57.