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Александр Овечкин во время разминки перед матчем &laquo;Вашингтон Кэпиталз&raquo; против &laquo;Нэшвилл Предаторз&raquo;, 2011 год Александр Овечкин во время разминки перед матчем &laquo;Вашингтон Кэпиталз&raquo; против &laquo;Нэшвилл Предаторз&raquo;, 2011 год

«Вашингтон» во второй раз за два дня обыграл «Баффало» в матче НХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Баффало Сейберс».

Встреча прошла в Баффало на арене «КиБанк Центр» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Якуб Врана и Том Уилсон.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Расмус Ристолайнен.

Ранее сообщалось, что защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ.

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