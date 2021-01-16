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Во время матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК &laquo;Локомотив&raquo; (Россия, Москва) и ФК &laquo;Атлетико&raquo; (Мадрид, Испания), 3 ноября 2020 года Во время матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК &laquo;Локомотив&raquo; (Россия, Москва) и ФК &laquo;Атлетико&raquo; (Мадрид, Испания), 3 ноября 2020 года

Пабло прокомментировал подписание контракта с «Локомотивом»

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Бразильский защитник Пабло прокомментировал подписание контракта с московским «Локомотивом». Об этом заявляет пресс-служба «железнодорожников».

Футболист заявил, что сделает от себя все возможное, чтобы исправить незавидное положение команды в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает. Болельщики могут быть уверены в этом.

Хочу как можно скорее присоединиться к команде и начать тренироваться! Впереди много работы», — сказал Пабло.

Напомним, что за 11 туров до конца чемпионата «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проведет восемь матчей на тренировочных сборах в Марбелье.

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