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Йоахим Лёв во время пресс-конференции во Франкфурте, 2019 год Йоахим Лёв во время пресс-конференции во Франкфурте, 2019 год

Лев выбран лучшим тренером сборных за последнее десятилетие

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выбран лучшим тренером национальных команд за последнее десятилетие. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Напомним, что в 2014 году «буднесманшафт» выиграла чемпионат мира, а в 2012 и 2016 годах доходила до полуфинала чемпионата Европы.

Вторую строчку в почетном рейтинге занял Дидье Дешам, выигравший мундиаль в 2018 году. Третьим стал бразилец Тите.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» обыграло «Монпелье».

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