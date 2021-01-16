Капризов поделился эмоциями от своего дебюта в НХЛ

Нападающий клуба «Миннесота Уайлд» и сборной России Кирилл Капризов поделился эмоциями от своего дебюта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, на его месте в дополнительном периоде мог оказаться любой другой игрок «Миннесоты».

«Просто по игре получилось так забить в овертайме. Это ведь только стечение обстоятельств.

В первых сменах было маленько непривычно, немножко присматривался к НХЛ. Что-то было в новинку, какая тут атмосфера. Жаль только, что не было зрителей. Ну, а потом я вкатился, и стало намного проще», — сказал Капризов.

Ранее сообщалось, что Латвия готова выступить единоличной страной-организатором чемпионата мира по хоккею — 2021.