«Лацио» разгромил «Рому» в матче Серии А

В очередном матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу «Лацио» разгромил «Рому».

Матч, прошедший на стадионе «Олимпико» в Риме при пустых трибунах, завершился крупной победой номинальных хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Чиро Иммобиле и Луис Альберто, оформивший дубль на свой лицевой счет.

После этого успеха «лациале» набрали 31 очко и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» расторгнет контракт с вратарем Андреа Романьоли.