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Евгений Плющенко и Яна Рудковская Евгений Плющенко и Яна Рудковская

Рудковская оценила итоги чемпионата России по фигурному катанию

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Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, оценила итоги чемпионата России, прошедшего в Челябинске. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, сравнимого накала страстей, с тем, что был на льду «Трактор Арены», не было до этого никогда.

Рудковская заявила, что у нее остались вопросы по судейству на турнире, и отметила, что тройка призеров в женском одиночном катании должна была выглядеть по-другому.

Ранее Ирина Роднина прокомментировала жалобы Евгения Плющенко на судейство во время чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.

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