«Колорадо» забросил восемь безответных шайб «Сент-Луису» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» потерпел разгромное поражение от «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Габриэль Ландеског, также отличились Андре Бураковски, Микко Рантанен, Назем Кадри, Натан Маккиннон, Йоонас Донской и Девон Тэйвз.

В следующем матче «Колорадо» на выезде встретится с «Лос-Анджелес Кингс», а «Сент-Луис» примет «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее сообщалось, что «Оттава Сенаторз» победила «Торонто Мейпл Лифс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо Эвеланш» (Денвер, США) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис, США) — 8:0 (0:0, 4:0, 4:0)

1:0 — Ландеског (Маккиннон, Грейвз) — 24:03

2:0 — Бураковски (Грубауэр) — 32:24 (5x4)

3:0 — Ландеског (Рантанен) — 34:34

4:0 — Рантанен (Макар, Кадри) — 37:05 (5x4)

5:0 — Кадри (Маккиннон, Макар) — 41:13 (5x4)

6:0 — Маккиннон (Макар) — 51:29 (5x4)

7:0 — Донской (Тэйвз, Жирар) — 52:02

8:0 — Тэйвз (Жирар, Бураковски) — 54:56 (5x4)