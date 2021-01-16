Голкипер «Тампы» Василевский признан первой звездой матча с «Чикаго»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхоукс», сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 5:2 в пользу «молний». Россиянин отразил 35 из 37 бросков по своим воротам.

Вторым стал форвард «Тампы» Блэйк Коулман, в активе которого гол и результативная передача.

Третьей звездой признан защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман, не набравший очков, однако заработавший показатель полезности «+2».

Ранее сообщалось, что Василевский является главным претендентом на «Везина Трофи».