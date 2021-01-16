Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер признан лучшим вратарем десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Список опубликован на официальном сайте организации.

Второе место в рейтинге занял итальянский голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. На третьей строчке расположился вратарь мадридского «Реала» и национальной команды Бельгии Тибо Куртуа.

Ранее главный тренер сборной Германии Йоахим Лев был выбран лучшим наставником национальных команд за последнее десятилетие.

Топ-10 лучших голкиперов десятилетия:

1. Мануэль Нойер («Бавария»);

2. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);

3. Тибо Куртуа («Реал»);

4. Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»);

5. Кейлор Навас («Пари Сен-Жермен»);

6. Ян Облак («Атлетико»);

7. Петр Чех («Челси»; «Арсенал»);

8. Марк-Андре Тер Штеген («Барселона»);

9. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»);

10. Икер Касильяс («Реал»; «Порту»).