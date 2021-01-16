Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер признан лучшим вратарем десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Список опубликован на официальном сайте организации.
Второе место в рейтинге занял итальянский голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. На третьей строчке расположился вратарь мадридского «Реала» и национальной команды Бельгии Тибо Куртуа.
Ранее главный тренер сборной Германии Йоахим Лев был выбран лучшим наставником национальных команд за последнее десятилетие.
Топ-10 лучших голкиперов десятилетия:
1. Мануэль Нойер («Бавария»);
2. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);
3. Тибо Куртуа («Реал»);
4. Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»);
5. Кейлор Навас («Пари Сен-Жермен»);
6. Ян Облак («Атлетико»);
7. Петр Чех («Челси»; «Арсенал»);
8. Марк-Андре Тер Штеген («Барселона»);
9. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»);
10. Икер Касильяс («Реал»; «Порту»).