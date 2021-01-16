Семак заявил об отказе «Спартака» провести товарищеский матч с «Зенитом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что московский «Спартак» отказался провести с сине-бело-голубыми товарищеский матч.

Обе команды в настоящее время проводят зимние сборы в Дубае.

«Спартак» отказался от матча. Мы предложили — хотели бы сыграть с ними, учитывая все сложности, особенно со спарринг-партнерами, но у «Спартака» уже своя программа, и они не смогут с нами сыграть», — приводит слова Семака официальный сайт команды.

Ранее сообщалось, что «Зенит» стал самым популярным клубом России в YouTube.