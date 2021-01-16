Фазель поделился подробностями разговора с Лукашенко

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился подробностями разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает Watson.

«Лукашенко почти оборвал разговор, когда мы спросили о конституции и оппозиции. Лукашенко заявил, что политических заключенных в Белоруссии нет, а людей сажают за уголовные преступления. Не знаю, согласен ли я с этим», — сказал Фазель.

Напомним, различные организации призвали ИИХФ перенести чемпионат мира из Минска из-за политической ситуации в стране.

Ранее Светлана Тихановская призвала МИД нескольких стран выступить против ЧМ по хоккею в Минске.