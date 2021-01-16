Двукратный олимпийский чемпион Васильев призвал «казнить» биатлонистку Павлову

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова биатлонистки Евгении Павловой, которая заявила о том, что ей надо было пропустить эстафету, но в сборной не интересуются состоянием спортсменом, передает Sport24.

Россиянки заняли четвертое место.

«За выступление Павлову нельзя казнить. Ее нужно казнить за ее язык. Она мастер и классный стрелок. Главная причина ее таких неудач — язык. Павлова ищет причину в других, но не в себе», — заявил Васильев.

Ранее женская сборная России по биатлону заняла 4-е место на этапе Кубка мира.