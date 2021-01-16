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Министр спорта Олег Матыцин Министр спорта Олег Матыцин

Матыцин высказался об использовании «Катюши» в качестве гимна РФ на Олимпиаде

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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался об использовании «Катюши» в качестве гимна России на Олимпиаде, передает ТАСС.

Напомним, с данным предложением выступила комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

«Такое мнение выразили спортсмены. Конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это», — сказал Матыцин.

Также он отметил, что «Катюша» имеет очень давние традиции в Советском Союзе и России.

Ранее «Катюшу» предложили сделать гимном российских спортсменов на Олимпиаде.

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