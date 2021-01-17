Холлоуэй победил Каттара на первом турнире UFC в 2021 году

В рамках первого турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 2021 года Макс Холлоуэй победил Келвина Каттара.

Поединок прошел на «бойцовской острове» а Абу-Даби и завершился победой экс-чемпиона промоушена в легком весе по итогам трех раундов единогласным судейским решением.

Таким образом, 29-летний американец одержал свою 23-ю победу в профессионально карьере.

Ранее сообщалось, что Али Абдель-Азиз, менеджер действующего обладателя чемпионата пояса в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, написал пожелание Конору Макгрегору и Дастану Порье.