Россияне были признаны тремя звездами матча «Айлендерс» — «Рейнджерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден» и завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

По итогам игры первой звездой был признан голкипер Александр Георгиев, сохранивший ворота в неприкосновенности.

Вторую и третью звезду матча получили Павел Бучневич и Артемий Панарин, оформившие на свой лицевой счет по дублю.

Ранее сообщалось, что «Торонто Мейпл Лифс» оказался сильнее «Оттавы Сенаторз».