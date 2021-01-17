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Конор Макгрегор Конор Макгрегор

Макгрегор анонсировал боксерский бой против Пакьяо

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Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор анонсировал боксерский бой против филиппинца Мэнни Пакьяо. Об этом сообщает The Sun.

По его словам, противостояние с 42-летним экс-чемпионом мира состоится в 2021 году.

Макгрегор заявил, что проведет переговоры с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даной Уайтом по поводу этого противостояния, и отметил, что готов к любым предложениям.

Ранее сообщалось, что Олег Тактаров не удивился возможному возвращению в профессиональный спорт Хабиба Нурмагомедова.

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